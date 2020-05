Histoire du transhumanisme : les débuts des extropiens

L’extropianisme est un sous-courant du transhumanisme, apparu au début des années 1990 en Californie.

Initialement publie sur le site de l'Association Francaise Transhumaniste - Technoprog

Voici la traduction d’un long reportage de Wired de 1994 au sujet des Extropiens. Mouvement marqué par l’idéologie libérale et anarcho-capitaliste, il a été assez populaire sur la Côte Ouest américaine dans le milieu des nouvelles technologies. Nous avons pensé qu’une plongée dans ces archives du mouvement transhumaniste permettait de mieux comprendre ce qu’on lui reprochait aujourd’hui. Certaines idées extropiennes ont infusé la société, comme le besoin de transparence (Julian Assange était extropien) ou l’idée de court-circuiter les services publics par la technologie (MOOCs, YouTube)… D’autres sont plus marquées par le contexte typiquement ouest-américain et l’esprit pionnier (vivre sans Etat), et de ce fait n’ont pas eu beaucoup d’écho en France et en Europe.

La poignée de main : la main droite devant vous, les doigts écartés pointant vers le ciel. Saisissez la main droite de l’autre personne, entrelacez vos doigts et fermez. Ensuite, tirez les deux mains vers le haut, bien droites, jusqu’au bout, en lâchant le haut, en criant « Yo ! » ou « Hey ! » ou quelque chose du genre.

Impossible de faire cela sans sourire, ni même sans rire à gorge déployée, en fait – essayez simplement – mais cette petite cérémonie, ce petit rituel de deux secondes, résume à peu près l’approche générale de l’Extropianisme. C’est une philosophie d’expansion sans limites, d’ascension et d’extériorisation, de surabondance fantastique.

C’est une doctrine d’auto-transformation, de technologie extrêmement avancée et d’optimisme dévoué et inébranlable. Mais surtout, c’est une philosophie de libération de toutes sortes de limitations. Il n’y a rien eu de tel – rien d’aussi sauvage et extravagant, pas de confiance aussi exagérée dans les potentialités humaines – depuis les temps anciens où les gens croyaient encore à des choses comme le progrès, la connaissance et – crions-le tous, maintenant – la croissance !

Leur attitude enthousiaste reflète le succès de la technologie numérique, qui nous permet aujourd’hui de créer – au moins dans le cyberespace – tout ce qui est imaginable. Vous pouvez modeler votre propre univers simulé, si vous le souhaitez. Qui plus est, cette fois-ci, vous pouvez vraiment réussir : vous pouvez recommencer à zéro et faire les choses comme vous le souhaitez, comme elles auraient dû être faites au départ, peut-être. Les Extropiens adoptent la même attitude et l’appliquent au monde réel : ils extrapolent dans toutes les dimensions, jouant avec tous les paramètres, poussant la technologie jusqu’à ses limites les plus extrêmes. Lorsque vous faites cela, et lorsque vous prenez les résultats au sérieux, vous constatez que des choses assez scandaleuses deviennent possibles.

C’est ce qui s’est passé lors de « Extro 1 », le premier rassemblement officiel du clan, à Sunnyvale, en Californie, en avril 1994, où il y a eu beaucoup de poignées de main extraverties, sans parler des embrassades et des baisers. Il ne s’agit pas d’une doctrine visant à réprimer ses sentiments, après tout, ou à se sentir gêné par certaines choses.

Ces gens détestent le gouvernement

Quelques mois auparavant, lors de l' »Extropaganza » chez Mark DeSilets, à Boulder Creek, tout près de là, les invitations étaient claires : « Apportez des jouets et des gadgets appropriés, ainsi qu’une attitude ludique. La maison dispose d’un jacuzzi, alors venez préparé ; veuillez noter que des vêtements seront nécessaires dans le jacuzzi, afin de ne pas choquer les voisins à la vue de nos physiques transhumains !” Romana Machado – alias « Mistress Romana » – ingénieure en informatique, auteure et capitaliste au sang chaud, s’est présentée déguisée en “l’État” : bustier et mini jupe en vinyle noir, harnais et chaînes, faits sur mesure pour elle par Leather Masters à San Jose, Californie, pour qui elle fait du mannequinat. Elle portait une fine cravache et une laisse, au bout de laquelle son compagnon extraverti Geoff Dale, déguisé en “contribuable”, rampait dans une sujétion simulée. Le couple incarnait le symbolisme extropien, l’État étant considéré comme l’une des principales forces répressives de la Voie Lactée. Ces gens détestent le gouvernement, en particulier les « fonctionnaires mortalo-entropistes de l’administration Clinton ».

Si plus tard, après avoir jeté vos inhibitions, vos chaînes et vos vêtements, vous aviez barboté dans le jacuzzi avec les VEPs – les Very Extropian Persons – vous auriez réellement pu vous imaginer qu’ici, dans les montagnes de Santa Cruz, les Extropiens avaient découvert le secret de l’existence. Mais vous auriez eu une idée plus précise de ce qu’était ledit secret en assistant à Extro 1, une réunion nettement plus raffinée : l’occasion de parler théorie et de réfléchir, de discuter sobrement des idées des Extropiens. Comme l’immortalité, par exemple.

Au début de la conférence, Mike Perry a annoncé dans sa présentation que, contrairement aux apparences, une véritable immortalité physique était possible. Perry est le superviseur des 27 personnes congelées (en fait, 17 sont des têtes congelées, seulement 10 sont des corps entiers) submergées dans de l’azote liquide à moins 321 degrés Fahrenheit (est-ce assez froid pour vous ?) à l’Alcor Life Extension Foundation, une entreprise de cryogénie à Scottsdale, Arizona.

« L’immortalité est mathématique, pas mystique », a-t-il déclaré.

Perry, titulaire d’un doctorat en informatique de l’Université du Colorado, pense probablement ce qu’il dit. Silhouette plutôt maigre, un peu froissée et légèrement courbée, il avait mis au point un plan selon lequel si vous faites suffisamment de copies de sauvegarde de vous-même, alors la vie éternelle peut être vôtre pour toujours, à jamais et à perpétuité.

Certains des immortels les plus soumis – des immortels non extropiens, en d’autres termes – s’étaient inquiétés de la possibilité que leur vie soit interrompue par un accident, un meurtre ou toute autre forme de désagrément radical. Le moyen de contourner ce problème à l’avenir, a déclaré M. Perry, serait de télécharger tout le contenu de votre esprit dans un ordinateur – vos souvenirs, vos connaissances, toute votre personnalité (qui n’est, après tout, qu’information) ; transférez tout cela dans un ordinateur, faites des copies de sauvegarde et inondez le monde de ces copies. Si, à un moment donné, vous deviez subir une petite interruption de votre cycle de vie actuel, l’une de vos nombreuses sauvegardes serait activée et, dans un miracle de résurrection électronique, vous reviendriez à l’existence, comme si de rien n’était.

Cette vision a ravi le public, quelques 70 êtres extropiques se prélassant dans la salle de conférence principale du Sheraton de Sunnyvale, sous les acclamations des immortels. Une durée de vie infiniment longue n’est qu’une petite partie du grand rêve extropien, un ensemble qui implique la transformation totale de l’homme, de la culture et même de la nature. L’objectif global est de devenir plus qu’un simple humain – de devenir surhumain, « transhumain » ou « posthumain », comme ils aiment à le dire – doté d’une intelligence, d’une mémoire et de pouvoirs physiques considérablement accrus. L’objectif est une société basée sur des arrangements sociaux librement choisis, sur des systèmes d' »ordre spontané » autogénérés, par opposition à de lourdes structures juridiques imposées d’en haut par l’État. Et le but est d’obtenir un contrôle sur l’univers physique aussi complet que possible, dans le respect des lois naturelles.

C’est l’âge où l’on peut enfin tout faire

Un programme impressionnant à tout point de vue. Mais si les Extropiens ont raison, un nouvel ordre des choses, moins physique ou politique que métaphysique, fondé sur une conception somptueusement élargie des possibilités humaines, est en train de naître dans le brouillard. Le destin de la biologie a changé : avec le génie génétique, elle est passée sous le contrôle de l’homme. Et avec les nanotechnologies, les médicaments intelligents et les progrès en matière de calcul et d’intelligence artificielle, la psychologie humaine l’est aussi. La technologie nous a soudain donné des pouvoirs avec lesquels nous pouvons manipuler non seulement la réalité extérieure – le monde physique – mais aussi, et de manière beaucoup plus visible, nous-mêmes. Nous pouvons devenir ce que nous voulons être : c’est le cœur du rêve extraterrestre.

Les gens ont déjà fait de tels rêves, bien sûr : ils ont voulu voler comme des aigles, courir comme le vent, vivre éternellement. Ils ont rêvé de devenir comme les dieux, d’avoir des pouvoirs surnaturels. La différence est que maintenant, soudainement, tout cela est tout à fait possible. Pour la première fois dans l’histoire, la science et la technologie ont rattrapé les aspirations et les espoirs les plus fous de l’humanité. Aucune ambition, aussi extravagante soit-elle, aucune fantaisie, aussi farfelue soit-elle, ne peut plus être écartée comme folle ou impossible. C’est l’âge où l’on peut enfin tout faire.

Les Extropiens sont les premiers à s’en rendre compte, les premiers à en faire une doctrine et un programme, à l’envelopper dans un système et à l’offrir au monde extérieur – ce qui est exactement ce qu’ils faisaient à l’Extro 1. Personne à la conférence ne prétendait qu’il n’y avait pas de problèmes ; c’était une bande de techniciens très instruits : des informaticiens, des concepteurs de fusées, un neurochirurgien, un chimiste de Berkeley, des écrivains, des chercheurs, etc. On pouvait entendre d’eux une ou deux réserves.

« Et les erreurs de copie ? » demandait l’un d’entre eux à propos du système d’immortalité par les sauvegardes.

« Eh bien, vous pouvez vérifier une copie par rapport à l’autre », a répondu Mike Perry.

Mais qu’en est-il de la question du support de stockage ? Est-ce qu’une chose physique va persister aussi longtemps ? La désintégration des protons n’impose-t-elle pas certaines limites à cet égard ? Qu’en est-il de la possible contraction ultime de l’univers ?

Eh bien… peu importe ! Restez négatif ! Nous sommes à la poursuite d’une grande carrière ici ! La survie éternelle ! La résurrection après l’effacement ! Un bonheur sans limite à travers le temps infini !

Allons ! Nous sommes des Extropiens !

Malgré sa métaphysique gonzo, le fait est que l’extropianisme est un mouvement philosophique soigneusement élaboré, dont les rituels, le symbolisme et l’état d’esprit sont enracinés dans un ensemble de principes riches et profonds. L’idée de base est de combattre l’entropie – la tendance naturelle des choses à se dégrader, à dégénérer et à s’éteindre – par son pôle opposé, l' »extropie ».

L’extropie, selon les Principes Extropiens officiels (version 2.5), est « une mesure de l’intelligence, de l’information, de l’énergie, de la vitalité, de l’expérience, de la diversité, des opportunités et de la capacité de croissance ». L’extropianisme est donc « la philosophie qui cherche à accroître l’extropie ».

Les principes eux-mêmes sont au nombre de cinq : expansion sans limites, transformation de soi, optimisme dynamique, technologie intelligente et ordre spontané. Ils constituent l’acronyme extropien pratique : BEST DO IT SO ! (Boundless Expansion, Self-transformation, Dynamic optimism, intelligent technology, Spontaneous Order)

Comme c’est bien pensé ! Quelle interconnexion autoréférentielle ! Les cinq principes, les cinq doigts de la poignée de main extropienne, les cinq flèches du logo extropien, s’incurvant vers l’extérieur à partir du centre comme les pointes d’un moulin à vent ou les bras d’une galaxie spirale !

Pour les Extropiens reconnus, les principes sont censés être pris au sérieux : ils sont censés être mis en pratique, ce sont des guides pour agir, pas seulement un tas de théories abstraites. Prenez par exemple cette affaire d’Optimisme Dynamique. En 1991, Max More, co-fondateur et principale force intellectuelle de l’extropianisme, a écrit un essai intitulé « Optimisme dynamique » : Psychologie épistémologique pour les extropiens », dans lequel il énumère huit stratégies distinctes – huit ! – grâce auxquelles vous pourriez acquérir une vue d’ensemble de vous-même, de la vie et de l’univers. Il y avait la technique de la focalisation sélective, par exemple, par laquelle vous vous concentriez sur les aspects positifs d’une situation donnée, sur ce que vous considériez personnellement comme digne d’intérêt et précieux. Vous vous concentriez régulièrement, systématiquement, vous en faisiez une question de politique personnelle.

« Il n’est pas nécessaire pour cela de nier la douleur, la difficulté ou la frustration », a-t-il écrit. « Il s’agit plutôt de passer moins de temps sur les désagréments et d’appréhender les choses désagréables de façon maîtrisée et stimulante plutôt qu’impuissante et victimisante. Les optimistes ne s’occupent des inconvénients de la vie que dans la mesure où cela est susceptible de leur permettre d’aller de l’avant ».

Et ainsi de suite en sept étapes supplémentaires. Stoïcisme : les optimistes « ne se plaignent pas et ne gémissent pas à propos de choses qui sont passées ou hors de leur contrôle ». Remise en question des limites : « Les optimistes remettent en question et sondent toute hypothèse limitative bien ancrée, en particulier lorsque celle-ci semble manquer de fondement rationnellement convaincant. Seule une démonstration à toute épreuve de l’impossibilité (comme le théorème d’incomplétude de Goedel) les arrêtera ; même dans ce cas, les optimistes veilleront à ne pas tirer de conclusions inutilement frustrantes ».

L’ouvrage a été équipé de l’appareil scientifique habituel : notes de bas de page, bibliographie et références à des penseurs allant du père de l’église Tertullien, vers 200, à des contemporains comme Robert Nozick et Ayn Rand.

Aussi imposant soit-il, ce n’était que la dernière tentative de Max More de dépasser les limites, ce qu’il faisait depuis sa naissance.

« Selon ma mère, j’ai été nommé Max parce que j’étais le bébé le plus lourd du service hospitalier où je suis né », a-t-il déclaré.

Ce cataclysme s’est produit à Bristol, en Angleterre, en 1964. Plus tard, à l’âge de 5 ans, Max a été subjugué par le premier alunissage et fasciné par la haute technologie et l’avenir. Il idolâtrait les super-héros de différents types dont il avait lu les récits en bandes dessinées : il avait envie de leur vision aux rayons X, de leurs pistolets désintégrateurs, de leur capacité à traverser les murs.

« Quand j’avais environ 10 ans, j’ai traversé une période de réel intérêt pour l’occultisme. J’étais fasciné par l’idée de posséder toutes sortes de pouvoirs paranormaux, d’avoir des capacités supérieures à celles des humains normaux. »

Il a même créé un club, appelé « Développement et recherche psychiques », à l’école qu’il fréquentait, dans le but d’explorer les royaumes du subconscient. Mais plus il en apprenait sur l’occultisme, moins il était convaincu de son utilité, et il est finalement devenu un rationaliste convaincu. La seule façon fiable d’acquérir des connaissances, décida-t-il, la seule façon d’accomplir quoi que ce soit de valable, c’était par la science pure et la logique froide.

Plus tard, il a fréquenté le St. Anne’s College d’Oxford, où il s’est spécialisé en philosophie, en politique et en économie. Toujours très doué pour l’organisation, il a créé de nouveaux clubs et groupes de discussion, publié des magazines et est devenu, selon lui, la première personne en Europe à s’inscrire à la suspension cryogénique – le processus consistant à être congelé peu après le décès, dans l’espoir d’une renaissance ultérieure. Il a gardé un réanimateur cœur-poumon dans sa chambre, au cas où. « Les gens avaient l’habitude d’entrer et de voir cette chose, qui contribuait à faire régner une ambiance étrange, sans oublier mes nombreuses rangées de vitamines sur les étagères ». Sans parler des 3 000 livres de science-fiction.

Il a obtenu son diplôme et, fatigué de l’humeur morne de l’Angleterre, s’est envolé pour les États-Unis.

« Aller à Los Angeles était une chose merveilleuse. Il y avait cette sensation de glamour, c’était juste un énorme frisson d’y être. Je me souviens d’avoir pris l’autoroute, d’avoir regardé le panneau et d’avoir vu Los Angeles en disant : « Je suis vraiment là ! Wow ! ».

C’était le pays où tout était possible. Le soleil ! Les palmiers ! Les filles californiennes ! Les obstacles mineurs comme le smog et les tremblements de terre ne figuraient pas dans son équation personnelle. Mais le changement de patronyme, oui.

« Cela me rappellerait constamment qu’il faut toujours aller de l’avant »

« En Californie du Sud, tout le monde change de nom : les acteurs, les écrivains. Je savais que je voulais être écrivain et me faire connaître, pour mieux diffuser ces idées, alors j’ai pensé que je pourrais aussi bien changer de nom », qui jusqu’alors était Max O’Connor.

Il a passé un an à réfléchir à un nouveau nom pour lui-même, pour finalement se décider pour le mot More.

« Ce nom semblait vraiment résumer l’essence de mon objectif : toujours s’améliorer, jamais être statique. J’allais m’améliorer dans tous les domaines, devenir plus intelligent, plus en forme et en meilleure santé. Cela me rappellerait constamment qu’il faut toujours aller de l’avant ».

Ce serait aussi le début d’une tendance chez les extraterrestres : Mark Potts est devenu Mark Plus ; Harry Shapiro est devenu Harry Hawk.

« C’est une grande expression de la transformation de soi », a déclaré Tom Morrow, un avocat de la Silicon Valley, à propos de son changement de nom. « C’est comme ça que je me transforme : je vais changer la façon dont les gens me voient – parce que les gens vous voient, en partie, par la façon dont vous êtes nommé. Nous choisissons également des noms descriptifs, ce qui est un trait que les Quakers partageaient également ; ils donnaient souvent à leurs enfants des noms descriptifs comme Felicity ou Charity. Vous voyez ce même trait chez les extraterrestres. Ils tiennent tellement à leurs valeurs qu’ils veulent être directement associés à elles. Ils veulent être connus par elles.

« Et aussi, » a-t-il ajouté, « c’est assez marrant. »

L’amusement, en effet, serait le sixième principe extropien, s’il y en avait un. C’est Tom Morrow, en tout cas, qui a commencé à utiliser le terme « Extropie », a inventé la poignée de main extravertie et, avec Max More, a cofondé l’Extropianisme, à l’époque où tous deux étaient étudiants en philosophie à l’Université de Californie du Sud.

Au moment où Morrow et More obtenaient leur master, les rêveries d’humains surgonflés qui traversaient la tête de Max depuis l’enfance étaient renforcées par certaines doctrines de philosophes occidentaux, dont certains avaient avancé des notions similaires, ou du moins très proches. Aristote, qui avait fondé la logique en tant que discipline formelle et avait fait des recherches pionnières en biologie, professait une éthique de la réalisation de soi, la notion d’épanouissement du plus haut potentiel. Il y avait les philosophes des Lumières, du Siècle de la raison, des penseurs comme Voltaire, John Locke et Adam Smith, qui affirmaient qu’une connaissance authentique était en fait possible, que la nature était connaissable, et que le progrès était souhaitable et bon. Ayn Rand, qui a proposé la conception de « l’homme en tant qu’être héroïque », capable d’accomplir d’innombrables prouesses d’imagination et de création. Et surtout, Friedrich Nietzsche, le philosophe du XIXe siècle, qui prônait explicitement la transformation de l’humanité en quelque chose de bien supérieur.

« Tous les êtres ont jusqu’à présent créé quelque chose qui les dépasse », écrivait Nietzsche. « Voulez-vous être le reflux de ce grand courant, et retourner vers la bête au lieu de dépasser l’homme ? »

Il y avait beaucoup de choses à dépasser, c’était certain. Les êtres humains avaient presque trop de défauts, dont le plus important était le trio impie de la maladie, du vieillissement et de la mort. Au-delà de cela, il y avait de vastes étendues de mal humain : les excès gratuits de fraude et de tromperie, la violence aveugle, les préjugés, les états policiers, etc. Tout cela n’est pas très beau à voir, surtout si l’on considère que tout cela est rectifiable, totalement réversible par l’action humaine.

« Je t’apprends le surhomme », avait dit Nietzsche. « L’homme est quelque chose qui doit être dépassé. Qu’avez-vous fait pour le dépasser ? »

Ce que Max More et Tom Morrow ont fait en 1988, c’est de lancer la revue Extropy. En remettant en question des notions culturellement ancrées sur les limites inhérentes à l’humanité, ils montraient comment l’espèce pouvait se sortir de la boue. Les maladies pouvaient être éradiquées, le vieillissement inversé, la durée de vie allongée, l’intelligence augmentée, les états remplacés par des sociétés volontaires – et tout cela dans le premier numéro ! Le tirage n’avait été que de 50 exemplaires, mais même ainsi, il était difficile de s’en débarrasser.

« Nous les avons essentiellement imposés aux gens », a déclaré M. More. « Tous ceux qui pouvaient être intéressés, tous ceux qui étaient nos amis, nous avons essayé de leur faire prendre un exemplaire. Tenez, lisez ça ! »

Ce qu’ils ont fait. C’était assez farfelu, ce truc – audacieux, mais étrangement émouvant à sa manière. Un numéro proposait « un nouveau système de rencontres » pour remplacer le calendrier chrétien. Pourquoi les extraterrestres – pour la plupart des athées et des agnostiques – devraient-ils être forcés d’utiliser un système de datation basé sur la naissance du Christ ? Pourquoi ne pas partir du Novum Organum de Francis Bacon, l’ouvrage qui, en 1620, exposait la méthode scientifique moderne, auquel cas l’année 1990 serait de 370 PNO (post Novum Organum) ? Ou bien partir du Principia de Newton, peut-être. Quelque chose de raisonnable.

En cours de route, il y a eu une tentative de créer une nomenclature qui soit à la hauteur de la doctrine extropienne. Et pourquoi pas ? C’était une philosophie totale, et elle méritait donc sa propre rhétorique. Bientôt, toute une panoplie de néologismes à saveur extropique a vu le jour : Extropia (inventé par Tom Morrow), une communauté incarnant les valeurs extropiennes ; Extropolis (de Max More), une ville extropienne située dans l’espace ; Extropiate (de Dave Krieger), toute drogue ayant des effets extropiques. Il y avait smart-faced (de Russell Whitaker), « la condition résultant de l’usage social des extropiens » : « Soyons malins ». Et il y avait la désasturbation instantanément mémorisable (une autre invention de Dave Krieger), « fantasmer oisivement sur d’éventuelles catastrophes (effondrement écologique, totalitarisme à part entière) sans considérer leur probabilité ni envisager leurs solutions/préventions possibles ».

Plus loin, il y a eu une tentative concertée de donner corps au rêve extraterrestre. Tom Morrow, le théoricien du droit extropien, a écrit des articles sur le « droit privé », montrant comment les systèmes de règles peuvent naître et naissent spontanément de transactions volontaires entre agents libres, sans l’aide de la Mère-Gouvernement. Il a également écrit sur « Free Oceana », une proposition de communauté d’extropiens vivant sur des îles artificielles flottant en haute mer.

Mais tout cela n’était qu’une théorie. De retour dans le monde réel, Morrow et More ont établi une sorte de siège intergalactique pour les extropiens, l’Extropy Institute, une société californienne à but non lucratif. Bientôt, il y eut également un bulletin bimensuel de l’institut, l’Exponent, ainsi qu’une liste de diffusion électronique. Et en peu de temps, l’extropianisme semblait avoir acquis tous les attributs d’un phénomène culturel majeur, avec une succession de fêtes, de déjeuners hebdomadaires, de t-shirts (« En avant ! Vers le haut ! Vers l’extérieur ! »), et même une « maison des nerds » extropiens, appelée Nextropia, à Cupertino.

Dirigé par Romana Machado, la « Maîtresse Romana » susmentionnée qui, dans la vie réelle, travaille dans la division Newton d’Apple Computer (elle est également l’inventeur de Stego, un programme qui complète les schémas de cryptage traditionnels), Nextropia est une pension extravertie, une communauté d’amis. N’appelez pas ça une « commune ».

« Le terme même nous fait frissonner », dit Max More, qui n’y vit même pas. « Il implique une propriété commune”. Pourtant, malgré tous leurs journaux, bulletins d’information, listes d’adresses électroniques et autres formes de communication obsessionnelles, on ne peut pas dire que les extraterrestres prennent le monde d’assaut. Bien que les derniers numéros d’Extropy aient été tirés à plus de 3 000 exemplaires et soient distribués dans certains kiosques à journaux, le nombre total de membres de l’Extropy Institute n’était que d’environ 300 au moment d’Extro 1, alors qu’environ 350 personnes lisaient régulièrement la liste de diffusion. Mais faute d’avoir les masses, ils ont les cerveaux ; on a pu voir sur cette liste de diffusion des individus comme le théoricien de l’intelligence artificielle Marvin Minsky, le nanotechnologue Eric Drexler et le professeur de l’USC Bart Kosko (célèbre pour sa logique floue).

Drexler est en effet un peu le saint patron des extraterrestres, car ses livres, Engines of Creation et Nanosystems, selon certains membres, tracent la voie de l’avenir extraterrestre. Selon la théorie, de minuscules robots travaillant avec des molécules nous apporteront une longévité extrême (Drexler ne parle pas d' »immortalité »), la santé, la richesse et une jeunesse infinie.

Il n’est donc pas surprenant que lors du banquet extropien et de la cérémonie de remise des prix Extropian, à Extro 1, Drexler soit devenu la vedette du spectacle. C’était après que Hans Moravec (le père de l’idée du téléchargement de conscience) a prononcé le discours d’ouverture ; après que Romana Machado, dans ses gants de cuir, a énuméré « cinq choses que vous pouvez faire pour lutter contre l’entropie maintenant » ; après que Tom Morrow, l’avocat, a parlé des systèmes juridiques privés ; et après que Max More a proposé son « épistémologie pour les extropiens », selon laquelle toute doctrine, mais surtout la doctrine extropienne, devait être considérée comme étant à jamais ouverte à l’inspection, à la critique et à l’amélioration.

Après cela, ce fut l’heure de la remise des prix. Au milieu de la salle des fêtes du Sheraton de Sunnyvale, sur une sorte d’autel de cérémonie, se trouvait une rangée de véritables trophées extropiens. Conçus par Regina Pancake, membre de l’institut, ils mettaient en scène l’étoile extropienne dans un disque de Lucite transparent placé dans un socle en plastique noir. Il y avait par exemple le prix de l’entreprise, « à une entreprise engagée dans une activité extropique importante et gérée d’une manière inhabituellement propice à la motivation, l’ingéniosité et l’autonomie individuelles ». Et le gagnant a été … la Xerox Corporation.

Et ainsi de suite pour six autres prix, y compris, finalement, le prix de la réalisation technique, qui a été décerné à Drexler. Ce dernier, pour sa part, a avoué être un fervent partisan de l’extropianisme.

« Je suis d’accord avec la plupart des idées extropiennes », a-t-il déclaré plus tard. « Dans l’ensemble, c’est un groupe tourné vers l’avenir et l’aventure qui réfléchit à des questions importantes de technologie et de vie humaine et qui essaie d’être éthique à ce sujet. C’est une bonne chose, et c’est étonnamment rare ».

Alors, ces gens sont-ils fous ? La question leur est venue à l’esprit.

« J’ai eu une conversation très intéressante avec un professionnel de la santé mentale la semaine dernière », a déclaré Dave Krieger. Krieger, directeur des publications d’une société de logiciels, avait été consultant technique pour Star Trek : The Next Generation. “En préparant la table ronde, celle sur la lutte contre le dogmatisme, je lui avais donné quelques numéros d’Extropy, dont un qui contenait les principes de l’Extropianisme, et je lui ai dit : « Regardez ça et dites-moi : sommes-nous fous ? Est-ce une vision du monde que vous ou vos collègues considéreriez comme folle ? Ou psychologiquement malsaine ? Ou névrotique ?” Eh bien, pas exactement. Mais, en fait, elle ne pouvait pas vraiment dire l’une ou l’autre chose. Elle a dit qu’ils rencontrent tellement de gens avec des attitudes défaitistes, l’attitude qu’ils ne peuvent pas changer leur vie et qu’ils ne peuvent pas améliorer les choses, qu’elle a pu voir les avantages de l’extropianisme ».

Toutefois, tout cela était encore assez bizarre. “Elle ne voulait pas utiliser le mot « réceptif » », a déclaré Krieger. « Elle ne voulait pas être aussi forte. »

D’autres, par contre, étaient beaucoup moins modérés. « Ils ne m’ont pas convaincu que je ressusciterai dans mille ans – bref… », a déclaré Julian Simon, un économiste de l’Université du Maryland qui a écrit pour Extropy. « Mais ils ont certainement raison de rejeter les notions peu imaginatives et contre-productives de systèmes fermés. Les ressources ne sont pas « finies » au sens strict du terme ».

« Ce sont des extrémistes », a déclaré Marvin Minsky, à propos des Extropiens. « Mais c’est comme ça qu’on a de bonnes idées. »

En fait, Minsky lui-même a failli rejoindre l’institut. « J’aimerais être un membre de soutien », dit-il à Max More. « Le problème est que depuis 1970, quand nous avons eu notre premier ArpaNet, je suis devenu presque incapable de lécher un timbre. Je le ferai, si nécessaire, mais je préfère vous envoyer un numéro de carte de crédit par téléphone » L’institut, malheureusement, n’avait pas encore réussi à le faire.

Tanya Jones plaisante sur le fait d’avoir une ligne pointillée tatouée autour de son cou, avec les mots “découpez ici”.

Mais il le fera bientôt. L’extropie est une idée dont le temps est venu.

« Nous voyons ce besoin de transcendance profondément ancré dans l’humanité », a déclaré Max More. « C’est pourquoi nous avons tous ces mythes religieux. Il semble que ce soit quelque chose d’inhérent à nous que nous voulons dépasser ce que nous considérons comme nos limites. Dans le passé, nous n’avions pas la technologie pour le faire, et maintenant nous sommes dans cette période difficile où nous n’avons pas encore tout à fait la technologie, mais nous pouvons la voir venir ».

Et si le pire se produit et que vous devez mourir avant que la technologie n’arrive, le plan est de vous mettre en attente dans la durée ; c’est pourquoi les principaux Extropiens se sont inscrits pour être cryogénisés. Max More, Tom Morrow, Simon Levy, Dave Krieger, Romana Machado, Tanya Jones, Mike Perry – ils sont tous prêts à avoir la tête gelée le moment venu. Tanya Jones, en effet, plaisante sur le fait d’avoir une ligne pointillée tatouée autour de son cou, avec les mots “découpez ici”.

Et pourquoi pas ? Comment faire autrement pour franchir la crête, la légère montée, le petit bout de technologie qu’il reste à gravir avant de pouvoir se précipiter de l’autre côté, vers les lendemains qui chantent, quand tout sera possible ? Des choses incroyables vont se produire, si nous y arrivons, quand nous y arriverons.

« J’aime être humain mais je ne suis pas satisfait », a déclaré Max More.

Exactement ! C’était ça ! C’était le secret, la grande clé extraterrestre de l’univers : apprécier ce que l’on a, mais sans en être trop satisfait. Il y a toujours quelque chose de mieux – bien mieux ! – qui vous attend dans les coulisses. Il faut juste que vous vous y mettiez.

Qui pourrait le nier ? Et qui ne voudrait pas être là, dans le grand avenir, quand les VEP, les Personnes Très Extropiennes, se réveilleront, secoueront la poussière des âges passés, et s’envoleront vers les confins de la galaxie ?

Vous aussi, vous pourriez vous joindre à la fête – l’Extropaganza Maximum ! Rappelez-vous simplement que lorsque vous y êtes, c’est … la main droite devant vous, les doigts écartés et pointant vers le ciel. Saisissez la main droite de l’autre personne, entrelacez les doigts et rapprochez-vous.

Ensuite, projetez votre main, droit devant vous, jusqu’en haut !

Vers le haut ! Vers l’extérieur ! Atteignez les étoiles !

« Yo ! »

Article original : https://www.wired.com/1994/10/extropians/

Traduction : Emmanuel + DeepL