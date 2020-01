Cannabis Research : 1,008 studies demonstrating beneficial effects

Hank Pellissier Jan 15, 2020 IEET Blog Jan 15, 2020

compiled by Jennifer Huse, Hank Pellissier, E Health Magazine & many other researchers, doctors, and science websites. CANNABIS KILLS TUMOR CELLS http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1576089

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20090845

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/616322

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14640910

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19480992

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15275820

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15638794

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16818650

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17952650

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20307616

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16616335

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16624285

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10700234

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17675107

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14617682

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17342320

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16893424

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15026328 UTERINE, TESTICULAR, AND PANCREATIC CANCERS http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/cam/cannabis/healthprofessional/page4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20925645 BRAIN CANCER http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11479216 MOUTH AND THROAT CANCER http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20516734 BREAST CANCER http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18454173

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16728591

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9653194 Read more here

Hank Pellissier serves as IEET Managing Director and is an IEET Affiliate Scholar.

No comments Login or Register to post a comment.

Previous entry: Short story: The Spirit of Global Sport